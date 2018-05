später lesen Polizei sucht nach 69-Jähriger Eltern finden Siebenjährigen tot in Wohnung in Künzelsau FOTO: pixabay.com FOTO: pixabay.com Teilen

In Künzelsau bei Heilbronn ist ein sieben Jahre alter Junge in der Wohnung einer Bekannten tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft schlossen am Samstag ein Verbrechen nicht aus.