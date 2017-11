später lesen Preisverleihung American Music Awards mit nachdenklichen Tönen FOTO: Matt Sayles FOTO: Matt Sayles Teilen

Eine gewöhnliche Preisverleihungsgala wird es nicht, das stellt Schauspieler Jamie Foxx gleich zu Anfang klar. Gemeinsam mit seiner Tochter Corinne schickt Foxx den in der Nacht zum Montag in Los Angeles verliehenen American Music Awards eine Botschaft voraus: „2017 war ein Jahr, das unseren Glauben auf die Probe gestellt hat“, sagt er und erinnert an vieles, was die Menschen in den USA erschüttert hat: Von Christina Horsten, dpa