später lesen Kritik an Kulturpolitik Castorf will 6-Stunden-Inszenierung am BE zeigen FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Twittern

Teilen



Nach Ende seiner 25-jährigen Intendanz an der Berliner Volksbühne inszeniert Frank Castorf (66) erstmals wieder an einem hauptstädtischen Theater: Am 1. Dezember wird seine Version von Victor Hugos Roman „Les Misérables“ am Berliner Ensemble (BE) unter seinem Originaltitel erstaufgeführt. Von Peter Claus, dpa