später lesen Award Season „Shape of Water“ gewinnt US-Produzentenpreis FOTO: - FOTO: - Teilen

Twittern

Teilen



Das Fantasy-Märchen „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“ hat die wichtigste Auszeichnung der US-Produzenten gewonnen. Der Film von Guillermo del Toro wurde in der Nacht zum Sonntag in Los Angeles mit dem Preis der Producers Guild of America (PGA) ausgezeichnet. dpa