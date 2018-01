später lesen Trash-Spektakel Tränen im TV-Dschungel - die Quoten bröckeln FOTO: Felix Hörhager FOTO: Felix Hörhager Teilen

Wenn Tränen wie Dünger wirken könnten, müsste der australische Urwald derzeit in voller Blüte stehen. So einige der zwölf mehr oder minder bekannten Prominenten in der Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nutzten am Samstagabend ihre TV-Präsenz, um sich einmal richtig in der Öffentlichkeit auszuweinen. Von Carsten Rave, dpa