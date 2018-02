Kundin findet tote Ratte in Tiefkühl-Gemüse

Eine Kundin von Discounter Aldi in Großbritannien machte einen grausigen Fund. In ihrem Tiefkühl-Gemüse befand sich eine tote Ratte. Das Unternehmen reagierte auf den Vorfall und nahm das betroffene Produkt aus den Regalen.

Einem Bericht der Boulevardzeitung "The Sun" zufolge hatte die Frau in dem Beutel mit gefrorenem Gemüse eine halbe Ratte entdeckt. "Ich war gerade damit fertig, meiner Enkeltochter etwas zu essen zu geben und wollte den Beutel wieder in den Gefrierschrank stecken. Er war beinahe leer, deswegen entdeckte ich etwas, das da fehl am Platz erschien", sagte die 60-Jährige dem Bericht zufolge.

Vorfälle sollen untersucht werden

Aldi habe ihr eine Entschädigung von 500 Pfund (umgerechnet etwa 565 Euro) angeboten, was die Frau aber abgelehnt habe. Sie glaube nicht, dass das genug sei, sagte die Frau der "Sun".

Laut dem Bericht soll es bereits mehrere Beschwerden wegen Überbleibseln von Nagetieren bei den "Mixed Vegetables" gegebenen haben. Aldi teilte mit, die Vorfälle zu untersuchen. Bis dahin werde keine weitere Bestellung mehr bei dem Lieferanten aufgegeben.

(se)