Kylie Jenner gibt Geburt von erster Tochter bekannt

Lange hat sie ihre Schwangerschaft geheim gehalten - nun lässt der amerikanische Reality-TV-Star Kylie Jenner die Öffentlichkeit an der Freude über die Geburt ihrer ersten Tochter teilhaben.

In einem Post auf Instagram am Sonntag (Ortszeit) erklärte die 20-jährige Jenner, das Mädchen sei bereits am Donnerstag auf die Welt gekommen. Das Kind sei gesund und wunderschön. Vater des Mädchens ist der 25 Jahre alte US-Rapper Travis Scott.

Jenner entschuldigte sich, dass sie ihre Fans über die Schwangerschaft im Ungewissen gelassen habe. Sie habe diese privat und nicht in der Öffentlichkeit erleben wollen, so die 20-Jährige.

Jenner ist das jüngste Mitglied der vor allem durch eine Reality-TV-Show bekannt gewordenen Familie, Kim Kardashian ist ihre Halbschwester.

