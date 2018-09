später lesen Bundesweiter Flickenteppich Experten streiten über Rechtschreib-Methoden FOTO: dpa / Bernd Settnik FOTO: dpa / Bernd Settnik Teilen

In Deutschland ist ein Streit über die beste Rechtschreib-Lernmethoden entbrannt. Lernen nach Fibel oder Schreiben nach Gehör? Eine Studie bricht eine Lanze für erstere Methode. Aber was steckt eigentlich hinter diesen Begrifflichkeiten und wie halten es die Schulen in NRW?