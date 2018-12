Wegen Drohnen über dem Rollfeld wurde der Betrieb auf dem Flughafen in der Nacht zum Donnerstag eingestellt. Auswirkungen zeigen sich in Großbritannien und Kontinentaleuropa.

Drohnen über dem Rollfeld des Londoner Flughafens Gatwick haben ein Chaos im britischen Luftverkehr ausgelöst. Das zweitwichtigste Flug-Drehkreuz des Landes blieb am Donnerstag über viele Stunden geschlossen. In einer Erklärung des Flughafens hieß es, alle Fluglinien seien angewiesen, sämtliche Flüge bis mindestens 20.00 Uhr Ortszeit abzusagen. Betroffen waren mehr als 100.000 Passagiere.

Die Polizei erklärte, die Drohnen seien vermutlich vorsätzlich über Gatwick gesteuert worden. Anzeichen für einen Terrorbezug gebe es aber nicht. Nach den Betreibern der Drohnen wurde gesucht.

Premierministerin Theresa May erklärte, die Regierung erwäge, der Polizei im Kampf gegen die Drohnen-Gefahr für Flugzeuge zusätzliche Befugnisse zu übertragen. Die Gefährdung eines Flugzeugs mit einer Drohne könne mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden, sagte May.

Gatwick war am Mittwochabend zunächst für etwa sechs Stunden geschlossen worden, nachdem zwei Drohnen gesichtet worden waren. Nach einer zwischenzeitlichen 45-minütigen Wiedereröffnung folgte die nächste, vielstündige Schließung. Wenige Tage vor Weihnachten in einer Zeit mit einem der höchsten Reiseaufkommen des Jahres führte dies zu erheblichen Beeinträchtigungen. Etliche Flüge mit Ziel Gatwick wurden umgeleitet, teils zu anderen Zielen in Großbritannien, teils auf den Kontinent.

Dies sorgte für gehörigen Unmut. Passagiere beschwerten sich auf Twitter, dass ihre Flüge im Londoner Flughafen Heathrow, in Manchester, Birmingham und anderen britischen Städten gelandet seien. Andere fanden sich in Frankreich oder den Niederlanden wieder. Einer der Betroffenen twitterte, Passagieren werde nicht mitgeteilt, wann sie ihre Reise zum Zielort fortsetzen könnten.

Der Flughafen Gatwick rief Passagiere auf, sich bei für Donnerstag oder Freitag geplanten Flügen mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen. Gatwick bitte um Entschuldigung, doch komme Sicherheit zuerst.

In den vergangenen Jahren gab es etliche Berichte über Beinahe-Kollisionen von Drohnen und Passagierflugzeugen im Großraum London. Kleine Drohnen für Verbraucher finden seit geraumer Zeit reißenden Absatz - mit der Folge wiederholter Warnungen vor möglichen Gefahren für kommerzielle Flüge.

Selbst kleine Probleme in Gatwick können eine Kettenreaktion in ganz Großbritannien und dem Rest Europas auslösen - gerade kurz vor und während Feiertagen mit ausgelasteten Luftverkehrskontrollsystemen. Über den rund 43 Kilometer südlich von London gelegene Flughafen werden eine Vielzahl von Kurz- und Langstreckenflügen abgewickelt, er gilt auch als wichtiges Drehkreuz für die Billigfluglinie EasyJet. In der Regel geht der Betrieb in Gatwick auch nachts weiter, doch wird die Zahl der Flüge aus Lärmschutzgründen eingeschränkt.

(mro)