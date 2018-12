später lesen Reizgas in der Luft Sechs Tote bei Panik in Diskothek bei Ancona FOTO: dpa / Vigili del Fuoco FOTO: dpa / Vigili del Fuoco Teilen

Twittern

Teilen



Ein Konzert in einer überfüllten Diskothek in einer kleinen italienischen Ortschaft, plötzlich ist Reizgas in der Luft. In der darauf folgenden Massenflucht zu den Ausgängen sterben sechs junge Menschen, dutzende werden verletzt.