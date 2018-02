später lesen Ein Schüler in kritischem Zustand Mädchen schießt in einer Schule in LA auf zwei 15-Jährige FOTO: ap, MB FOTO: ap, MB Teilen

Schießerei in einer Mittelschule in Los Angeles: Am Donnerstag hat die Polizei eine Verdächtige festgenommen, die mit einer Waffe zwei Schüler verletzt haben soll.