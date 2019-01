später lesen Proteste gegen Macron-Regierung Mehr als 30.000 Gelbwesten demonstrieren in Frankreich FOTO: AFP / CHARLY TRIBALLEAU FOTO: AFP / CHARLY TRIBALLEAU Teilen

Auch an diesem Samstag sind Zehntausende in Frankreich auf die Straßen gegangen, um gegen die französische Regierungspolitik zu demonstrieren. Es ist das neunte Wochenende in Folge. Und steckt an: In London gibt es mittlerweile auch Gelbwesten-Proteste.