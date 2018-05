später lesen Beliebter Messenger-Dienst Tausende demonstrieren in Moskau gegen Sperrung von Telegram FOTO: dpa, PAG hjp FOTO: dpa, PAG hjp Teilen

Tausende Menschen haben am Montag in Moskau friedlich für ein freies Internet und gegen die Sperrung des beliebten Messenger-Dienstes Telegram in Russland protestiert. Unter den Demonstranten war auch der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny.