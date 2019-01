Nach einem Messerangriff auf drei Menschen in Manchester ist der mutmaßliche Täter wegen Anzeichen einer psychischen Erkrankung in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei ging von einem terroristischen Hintergrund aus.

Zuvor sei der 25-jährige Verdächtige von Ärzten untersucht worden, erklärte die Polizei in der englischen Stadt am späten Dienstagabend. Die Ermittlungen dauerten an. Die Polizei ging von einem terroristischen Hintergrund aus.

Der Verdächtige wurde am Tatort festgenommen, Hinweise auf Mittäter gab es laut Polizei zunächst nicht. Die Wohnung des Mannes in Manchester wurde nach Beweismitteln durchsucht. Bei dem Angriff am Bahnhof Victoria am Silvesterabend erlitten eine Frau, ein Mann und ein Polizeibeamter Stichverletzungen. Dabei soll der Täter islamistische Parolen gerufen haben.

(lukra/dpa)