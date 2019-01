später lesen Unglück in Mexiko Mindestens 66 Menschen sterben bei Feuer an Benzinpipeline FOTO: dpa / Handout FOTO: dpa / Handout Teilen

Durch ein Feuer an einer angezapften Pipeline sind in Mexiko mindestens 66 Menschen gestorben. Dutzende weitere wurden nach Behördenangaben bei dem Unglück verletzt, als sie an der illegal angezapften Treibstoffleitung Benzin in Behälter abfüllten.