Am Montag wird in Bangkok eine neue Miss Universe gekürt. Mit der Spanierin Angela Ponce tritt zum ersten Mal eine Frau an, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren ist. Sie will ein Zeichen für Toleranz setzen.