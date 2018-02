später lesen JVA Tegel Möglicherweise erneut Häftling in Berlin ausgebrochen FOTO: dpa, pdz soe fux FOTO: dpa, pdz soe fux Teilen

Die Serie von Ausbrüchen aus Berliner Gefängnissen geht offenbar weiter: Wie die Senatsverwaltung für Justiz am Donnerstag mitteilte, wurde am Morgen das Fehlen eines Häftlings in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel festgestellt.