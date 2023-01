Tricks der Lebensmittelhersteller : Das ist die Mogelpackung des Jahres: Verbraucher küren die unverschämteste Preiserhöhung

Trier Verbraucher haben die Mogelpackung des Jahres gewählt. Zur Wahl standen diese beliebten Produkte.

Was ist drin in der Mogelpackung des Jahres? Nominiert waren Chips, Gummibärchen, Waschmittel, Margarine und Käse. Verbraucher haben jetzt ihren Favoriten gewählt. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Antworten der Verbraucher auf ihre Abstimmung ausgewertet und kommt auf folgendes Ergebnis.

Die Wahl zur Mogelpackung des Jahres 2022

Für die Verbraucherzentrale ist der „Sieg“ für Rama absolut gerechtfertigt. „Upfield hat den Bogen überspannt und Rama die Wahl zur Mogelpackung des Jahres mehr als verdient! Wenn der Inhalt schrumpft, die Packung aber nicht, haben Verbraucherinnen und Verbraucher kaum eine Chance, die Weniger-drin-Trickserei zu bemerken. Da es sich bei Streichfett zudem um ein oft gekauftes Lebensmittel handelt, das quasi immer in 500-Gramm-Bechern angeboten wird, ist das Vorgehen besonders dreist. Nie zuvor haben wir so viele Beschwerden zu einem Produkt erhalten“, heißt es von Seiten der Verbraucherzentrale.

„2022 beschwerten sich bei uns so viele Verbraucherinnen und Verbraucher wie nie zuvor über die Weniger-drin-Masche. Allein in den Monaten August, September und Oktober des letzten Jahres gingen deswegen mehr als 700 Beschwerden ein“, heißt es von Seiten der Verbraucherzentrale.

Mogelpackungen 2022: Das waren die Weniger-Drin-Nominierten

„Rama“, vom Hersteller Upfield

„Leerdammer“ vom Hersteller Lactalis

„Pringles“ vom Hersteller Kellogg

„Calgon“ Wasserenthärter vom Hersteller Reckitt Beckinser

Hier hat sich die Füllmenge nicht verändert (1500 Gramm); auch der Preis (8,99 Euro) ist gleich geblieben. Was ist also an dem Wasserenthärter eine Mogelpackung? Calgon verspricht seit 2022 mehr Waschladungen pro Packung: 50 statt 46. Aber: Für den gleichen Härtegrad sind nach der Dosierempfehlung des Herstellers allerdings bis zu 42 Prozent mehr Pulver notwendig. Das Produkt wird also um 42 Prozent teurer, obwohl Füllmenge und Preis gleich bleiben.