Nach Massaker kehren Jugendliche erstmals an Schule in Florida zurück

Nach einem Massaker mit 17 Toten in Florida sind Jugendliche der betroffenen High School erstmals zurück in die Einrichtung gekehrt, um persönliche Gegenstände abzuholen.

17 als Engel verkleidete Menschen standen am Sonntag (Ortszeit) vor dem Gebäude in Parkland, um Überlebenden Zuversicht zu symbolisieren. Die Marjory Stoneman Douglas High School wird am kommenden Mittwoch wieder für den regulären Unterricht öffnen. Die Aktion am Sonntag sollte etwas Beruhigung vor der Rückkehr in den Alltag bringen.

"Zwei meiner besten Freunde sind nicht mehr hier", sagte ein Schüler, der eine Tasche mit Büchern fallengelassen hatte, als er den mutmaßlichen Schützen bei dessen ersten Schüssen am 14. Februar gesehen hatte. "Ich werde am Mittwoch auf jeden Fall zur Schule gehen. Ich werde damit klarkommen", so der Jugendliche.

(sbl)