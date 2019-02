später lesen 95 Euro Strafe Niederlande verbieten Telefonieren beim Radfahren FOTO: dpa-tmn / Andreas Weise FOTO: dpa-tmn / Andreas Weise Teilen

Wer auf dem Rad beim Benutzen seines Handys erwischt wird, wird in den Niederlanden künftig zur Kasse gebeten. Ein solches Gesetz gibt es in Deutschland schon länger. Die Strafen in unserem Nachbarland sind aber deutlich höher.