In der Nacht zu Sonntag ist in Berlin ein Obdachloser in der Kälte gestorben. Der 55-jährige russischstämmige Mann sei am Morgen bei Minusgraden auf einer Parkbank tot aufgefunden worden.