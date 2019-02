später lesen 80 Stare tot Geheimnissvolles Vogelsterben an Mallorcas Kathedrale FOTO: dpa / Gil Cohen Magen FOTO: dpa / Gil Cohen Magen Teilen

Twittern

Teilen



Es klingt wie eine biblische Plage: tote Vögel fallen vom Himmel. Das passiert momentan an der Kathedrale von Palma de Mallorca, 80 Stare sind schon tot. Wer oder was ist schuld am Vogelsterben?