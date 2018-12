Nach mehreren Polizeieinsätzen wegen der mutmaßlichen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Baden-Württemberg ist am Sonntag ein vierter Verdächtiger festgenommen worden.

Der 53-jährige Mann sei bereits am Samstagabend nach seiner Einreise am Frankfurter Flughafen abgeführt worden, teilten das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Sonntag mit.

Es handelt sich den Angaben zufolge um den älteren Bruder eines 49-jährigen Verdächtigen, der am Mittwoch ebenso wie eine 39-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann festgenommen worden war. Sie waren in Wohnungen gefasst worden, die Spezialeinsatzkräfte und Ermittler der Kriminalpolizei Heidelberg wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat durchsucht hatten.

In Plankstadt im Rhein-Neckar-Kreis fanden die Ermittler am Mittwoch eine vollautomatische Waffe, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegt, mitsamt Munition. Die Polizei leitete eine Suche nach weiteren Waffen auf diesem Grundstück ein. Der nun festgenommene 53-Jährige steht im Verdacht, an der Übergabe oder Verwahrung der entdeckten Waffe beteiligt gewesen zu sein. Er wurde auf Anordnung eines Haftrichters in Untersuchungshaft genommen. Auch die übrigen drei Verdächtigen sind weiter in U-Haft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten am Sonntag laut LKA und Staatsanwaltschaft weiter an. Am Donnerstag hatte es geheißen, ein Zusammenhang mit den jüngsten Ausspähaktionen am Stuttgarter Flughafen bestehe nach aktuellem Erkenntnisstand nicht.

(felt/AFP)