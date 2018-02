später lesen Brandenburg Polizisten und Oma getötet - lebenslang für Dreifachmörder FOTO: dpa, ppl fux FOTO: dpa, ppl fux Teilen

Twittern

Teilen



Für die Morde an zwei Polizisten und seiner Großmutter ist ein 25-Jähriger in Ostbrandenburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Diese Strafe verhängte das Landgericht Frankfurt (Oder) am Freitag.