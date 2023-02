Fernsehen : ProSieben will keine Männer-Models – der Grund überrascht

Vor Kurzem hat der Sender ProSieben, auf dem ab Mitte Februar die 18. Staffel von Germany’s Next Top Model läuft, erklärt, warum Männer nicht ihre eigene Model-Sendung bekommen – vorerst.

17 Staffeln, 17 Top-Models und jedes Jahr ein Shitstorm um die Fernsehsendung Germany’s Next Top Model (GNTM). Was gleich geblieben ist: Die Kritik an der Sendung, sie würde unrealistische und vor allem ungesunde Frauenbilder vermitteln. Vor allem junge Mädchen, die einen Großteil der Zuschauer der Sendung ausmachen, würden negativ durch die Sendung beeinflusst. Eine Studie aus dem Jahr 2015 hat beispielsweise festgestellt, dass die Sendung Essstörungen wie Bulimie bei Mädchen und jungen Frauen verstärken kann. Zwar schauten die 17. Staffel eine Million Zuschauer weniger als die erste Staffel, aber immerhin noch mehr als zwei Millionen.

Germany’s Next Top Model: Ein Fan wünscht sich eine Sendung mit Männern

Kurz bevor nun die 18. Staffel der Sendung am 16. Februar startet, hat sich ProSieben auf Instagram zu Wort gemeldet – und zwar dazu, warum GNTM jungen Männern (zunächst jedenfalls) ähnliches Ringen mit dem eigenen Körper ersparen wird. Ein Fan der Modeling-Show hat sich nämlich in den Kommentaren der Sendung auf Instagram eine GNTM-Version mit männlichen Models gewünscht.

Auf diesen Wunsch reagierte der Sender so: „Das GNTM-Team diskutiert immer wieder, ob auch Männer in der Sendung teilnehmen dürfen. Aber der Modelmarkt für Männer und Frauen ist sehr unterschiedlich. Und wir haben einen hohen Anspruch die Realität abzubilden. Wenn wir einen guten Ansatz gefunden haben, wie wir diese Unterschiedlichkeit bei GNTM zeigen können, kommunizieren wir dies.“

Eine Männer-Modeling-Sendung scheitert also an ProSieben selbst, und an dem hohen Anspruch des Senders, die Realität abzubilden. Die Studie von 2015, gegen die sich ProSieben gewehrt hat, kam übrigens zu dem Fazit: Die Kandidatinnen bei GNTM „werden nicht nur zum Ideal von Schönheit und Erfolg erhoben, sie scheinen als Normalfall, wie ein Mädchen heute auszusehen hat". GNTM setze unerreichbare Normen und stelle Aussehen und Körper in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.