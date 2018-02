Prozessauftakt für Salah Abdeslam in Belgien

Der einzige überlebende mutmaßliche Attentäter der Anschläge von Paris im November 2015, Salah Abdeslam, ist nach Brüssel überführt worden. Dort beginnt gegen ihn Montag der Prozess, weil er auf seiner Flucht in Belgien auf Polizisten geschossen haben soll.

Abdeslam sei nicht mehr in dem Gefängnis Fleury-Mérogis am Rande von Paris, hieß es am Montag aus Ermittlerkreisen. Nähere Angaben zur Überstellung Abdeslams nach Brüssel wurden nicht gemacht.

Ein Fahrzeugkonvoi der französischen Elitepolizei GIGN verließ das Gefängnis zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr, berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP. Die Fahrzeuginsassen waren nicht zu erkennen.

Bevor Abdeslam wegen der Pariser Anschläge mit 130 Toten in Frankreich der Prozess gemacht wird, muss der 28-Jährige sich vor einem belgischen Gericht verantworten, weil er auf seiner Flucht in Belgien auf Polizisten geschossen haben soll.

Es ist der erste öffentliche Auftritt des vor seiner Festnahme meist gesuchten Mannes Europas. Der Termin wird mit Spannung erwartet, denn es dürfte sich abzeichnen, inwieweit Abdeslam mit den Justizbehörden kooperieren will.

(gaa)