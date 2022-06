Royals : Thronjubiläum von Queen Elizabeth: Was wird von den Feierlichkeiten im Fernsehen übertragen?

Queen Elizabeth II. feiert Anfang Juni 2022 ihr 70. Thronjubiläum. Foto: dpa/Toby Melville

Queen Elizabeth II. feiert ihr 70. Thronjubiläum und die ganze Welt kann aus der Entfernung dabei sein. Auch in Deutschland gibt es TV-Übertragungen der wichtigsten Veranstaltungen zu ihren Ehren.

Seit 70 Jahren ist Elizabeth II. die Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Heute ist sie immer noch das Staatsoberhaupt in weiteren 14 Staaten, früher waren es sogar noch deutlich mehr. Sie ist das Oberhaupt des Commonwealth of Nations und nimmt sogar eine religiöse Funktion ein. Sie ist das weltliche Oberhaupt der britischen Staatskirche, der Church of England.

Seit sie 1952 den Thron bestiegen hat, hat sich die Welt verändert. Doch Elizabeth II. ist geblieben. Heute ist die amtierende Monachin 96 Jahre alt und wird in diesen Tagen vom britischen Volk besonders gefeiert. Was zum 70. Thronjubiläum passiert, können Sie auch von Deutschland aus live im TV verfolgen.

„Trooping The Colour“ zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. live im TV

Jedes Jahr wird bei „Trooping The Colour“ die amtierende Königin oder der amtierende König geehrt. Diese Tradition nahm schon lange vor Queen Elizabeth II. ihren Anfang. In diesem Jahr steht natürlich auch die große Militärparade am Donnerstag (2. Juni) im Zeichen des 70. Thronjubiläums. 240 Pferde, 400 Musiker und 1.200 Soldaten werden daran in London beteiligt sein. Es ist Tradition, dass sich die Queen und andere Mitglieder des Königshauses auf dem Balkon des Buckingham Palace zeigen.

Soldaten proben im Mai 2022 für „Trooping The Colour“. Foto: dpa/Yui Mok

„Trooping The Colour“ wird in Deutschland auf zwei Sendern live im TV übertragen. Zunächst geht 3sat von 10.15 Uhr bis 13.40 Uhr auf Sendung. Eine kürzere Übertragung gibt es in der ARD von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr.

Dankgottesdienst für die Queen auch im deutschen TV zu sehen