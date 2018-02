später lesen Protest gegen Flüchtlinge Rechte verteilen Reizgas in Cottbuser Innenstadt FOTO: dpa, ppl gfh FOTO: dpa, ppl gfh Teilen

Nach wiederholten Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen in der Cottbuser Innenstadt haben Rechte dort Reizgas an Passanten verteilt. Die sechs Männer gaben am Mittwoch zudem Flyer mit dem Logo der rechtsextremen NPD aus, wie die Polizei mitteilte.