Rentner aus Frankreich will Atlantik in Sperrholztonne überqueren

Wenn alles klappt, erreicht Jean-Jacques Savin nach etwa drei Monaten die Karibik: Der 71-jährige Franzose will den Atlantik in einer Sperrholztonne überqueren. Nur die Strömung und der Wind sollen ihn an sein Ziel bringen.

Das orangefarbene Fass ist drei Meter lang und rund zwei Meter breit und soll nur mithilfe günstiger Winde und der Strömung bis in die Karibik treiben, wie der Rentner und Triathlet auf der Webseite des Projekts mitteilt. Jean-Jacques Savin war nach eigenen Angaben früher Fallschirmjäger und Pilot und stammt aus der Küstenstadt Arés in der Nähe von Bordeaux. In rund einem Monat soll die Reise losgehen - wenn alles klappt, kommt Savin mit seiner Tonne rund drei Monate später in der Karibik an.

Savins Vorbild ist der Segler Alain Bombard. Er überquerte 1952 mit einem Schlauchboot und ohne Proviant den Atlantik und ernährte sich unterwegs von Plankton und ausgepressten Fischen. Nach Angaben des französischen Senders France Info nimmt Savin einige Liter Wein mit auf die Reise - allerdings um zu erforschen, wie Alkohol im Meer altert. Savins Reise soll auch wissenschaftliche Zwecke erfüllen - so wird in Zusammenarbeit mit Ärzten etwa Einsamkeit erforscht. Dank der Satellitenortung via GPS soll man die Reise des Abenteurers live im Internet verfolgen können.

(wer/dpa/AFP)