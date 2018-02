später lesen Halberstadt Rettungskräfte finden Leiche nach Explosion in Wohnhaus FOTO: dpa, mb pil FOTO: dpa, mb pil Teilen

Nach einer Explosion in einem Doppelhaus in Halberstadt bleibt nur noch eine Ruine. Ein Mensch ist ums Leben gekommen. Ob es sich um den vermissten Eigentümer handelt, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest.