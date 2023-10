Kommt die Hilfe zu spät? „Gastronom aus Größenwahn“ und Abbruch bei Dreharbeiten – Frank Rosin verzweifelt in Saarbrücken

Frank Rosin hilft da, wo alles zu zerbrechen droht. So auch beim „Natürlich Schmackhaft“ in Saarbrücken. Inhaber Timo steht mit seinem Restaurant vor dem finanziellen Ruin: Sein Geschäftspartner ist abgesprungen, seine Freundin Annika (gelernte Friseurin) notgedrungen in den Service gerutscht. Beide sind keine gelernten Gastronomen – ein schwieriger Fall, den Kabel Eins am Donnerstag in der Sendung „Rosins Restaurants“ gezeigt hat. Und das nicht nur für den Fernsehkoch.