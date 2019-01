In Bayern sind zwei Orte eingeschneit, in den Alpen herrscht teilweise die höchste Lawinenwarnstufe. Eine Beruhigung ist nicht in Sicht: Bis Mitte nächster Woche soll es weiter schneien.

Im Alpenraum bleibt die Lage angesichts des anhaltenden starken Schneefalls angespannt. In vier österreichischen Bundesländern gilt mancherorts die höchste Lawinenwarnstufe fünf. Zudem sind immer mehr Orte aufgrund der Lawinengefahr nicht mehr erreichbar, darunter die Skiorte Galtür, Lech, Zürs und Obertauern. Sechs Schüler aus Deutschland wurden am Wildkogel von einer Lawine erfasst und zum Teil verschüttet. Laut Polizei überlebten sie nahezu unverletzt. Auch die oberbayerische Gemeinde Jachenau und ein Ortsteil von Berchtesgaden sind eingeschneit. „Dass so viel Schnee in so kurzer Zeit fällt, ist sehr ungewöhnlich“, sagt der Sprecher des Deutschen Alpenvereins, Thomas Bucher.

Auch die Lawinenwarnstufe fünf werde selten ausgerufen: „Es ist eine Ausnahmesituation.“ Und eine Beruhigung ist nicht in Sicht: Dem Deutschen Wetterdienst zufolge soll es bis Mitte nächster Woche im Alpenraum weiter schneien.

Doch die Schneemassen sorgen nicht nur im Gebirge für Probleme. Auch im Flachland, etwa in München, Niederbayern und Oberfranken, wurden Straßen- und Bahnverkehr gestört. Es kam zu Staus, Zugverspätungen und Unfällen.

Problematisch ist laut Alpenvereinssprecher Bucher auch, dass der Schnee derzeit sehr nass und schwer ist. Dadurch steige die Gefahr, dass Bäume der Schneelast nicht mehr standhalten können. Am Sonntag war am Blomberg bei Bad Tölz ein Skitourengeher von einer abbrechenden Baumkrone erschlagen worden. Das Skigebiet Brauneck wurde wegen Schneebruch-Gefahr von an den Pisten stehenden Bäumen am Dienstag geschlossen.

„Es gibt derzeit zwei Gefahren“, sagt Bucher, „durch Lawinen und durch Schneebruch.“ Skifahrer, die sich auf geöffneten Pisten aufhielten, setzten sich aber keiner Gefahr aus. „Die Pisten sind sicher, dafür tragen die Skigebietsbetreiber Sorge.“ Unerfahrenen Schneeschuh- oder Skiwanderern rate der Alpenverein derzeit aber davon ab, sich im ungesicherten Gelände aufzuhalten. „Besonders im Wald ist es gefährlich“, sagt Bucher.

Auch sein Heimatort, Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, ist von dem Schneechaos betroffen. „Der nasse Schnee erschwert die Räumarbeiten, sodass viele Wege nicht sicher sind.“ Im Flachland sei es schwierig, auf die Schneemassen zu reagieren – im Gebirge gebe es dafür spezielle Räumfahrzeuge, „da ist man das gewohnt“. Ein solches Fahrzeug wurde am Mittwoch beinahe einer Gämse in der österreichischen Steiermark zum Verhängnis: Das Tier wurde bei Gleisräumarbeiten verschüttet, anschließend aber von Bahnmitarbeitern mit Schaufeln befreit.

Für Einschränkungen sorgte das Wetter indes auch in anderen Teilen Deutschlands. Am Köln-Bonner Flughafen kam der Flugverkehr wegen Eisregens am frühen Morgen kurzzeitig zum Erliegen. An der Ostsee wurden bei einer Sturmflut Teile der Lübecker und Wismarer Altstadt überflutet. Und im Harz steckt seit Dienstag ein Zug der Schmalspurbahn auf dem Brocken fest. Schneewehen von 1,50 Metern Höhe blockieren die Weiterfahrt.

