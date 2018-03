später lesen Täter in den USA auf der Flucht Schüsse auf Uni-Campus in Michigan FOTO: ap, PCS FOTO: ap, PCS Teilen

Im US-Bundesstaat Michigan sind nach Angaben von Zeugen Schüsse in einer Universität abgefeuert worden. Die University of Central Michigan in Mount Pleasant forderte auf ihrer Website und bei Twitter alle Anwesenden auf, sich in Sicherheit zu bringen.