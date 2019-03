später lesen Tote bei Manöver in Schweden Panzerfahrzeug überrollt schlafende Soldatin Teilen

In Schweden ist es während eines Militärmanövers zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Soldatin ist in ihrem Zelt von einem Panzer überrollt worden. In der Nacht zum Montag starb sie während der Winterübung in der nordschwedischen Provinz Norrbotten.