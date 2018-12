später lesen In Berlin-Mitte Autofahrer rast in Fußgängergruppe - fünf Schwerverletzte FOTO: dpa / Nicolas Armer FOTO: dpa / Nicolas Armer Teilen

An einer Kreuzung im Stadtbezirk Mitte ist ein Mann in eine Fußgängergruppe gerast. Fünf Menschen wurden verletzt, eine Frau befand sich in Lebensgefahr. Der Fahrer soll zuvor eine rote Ampel missachtet haben.