später lesen „Ticket in die Heimat lösen“ Stadt Cottbus löst mit Statement zu Messer-Attacke Streit aus Teilen

Twittern

Teilen



Die Stadt Cottbus hat mit einer Erklärung zu einer Messer-Attacke in der Neujahrsnacht Streit in sozialen Netzwerken ausgelöst. Der Vorwurf: Die Stadt verwende AfD-Jargon. Dies will die Stadt nicht gelten lassen, verweist aber auf eine „gewisse Emotionalität“ in diesem Fall.