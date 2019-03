später lesen Schule evakuiert Verletzte nach Ammoniak-Austritt an Straubinger Eisstadion FOTO: dpa / Christoph Urban FOTO: dpa / Christoph Urban Teilen

Augen und Atemwege sind gereizt: Anwohner, Schüler und Einsatzkräfte der Feuerwehr klagen in Straubing über Beschwerden. Die Behörden bringen knapp 250 Menschen in Sicherheit. Der Grund ist ausgetretenes Ammoniak an einem Eisstadion.