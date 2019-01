Tesla wird wegen des Todes zweier Jugendlicher beim Brand eines Elektroautos in den USA verklagt. Die Eltern werfen dem Unternehmen vor, dass eine defekte Batterie in dem Model S Baujahr 2014 Ursache für das Feuer war.

Der Wagen war in Fort Lauderdale mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Betonmauer geprallt und in Flammen aufgegangen. Die Kläger führen an, dass die Eltern des Jugendlichen, der den Wagen fuhr, weniger als zwei Monate vor dem Unfall in einem Tesla-Servicezentrum eine Geschwindigkeitsbegrenzung installieren ließen. Dadurch sollte verhindert werden, dass der Wagen schneller als 85 Meilen pro Stunde (mehr als 130 Stundenkilometer) fahren konnte.

Der Tempo-Begrenzer sei kurze Zeit vor dem Unfall jedoch ohne Wissen der Eltern bei einem weiteren Servicebesuch entfernt worden. Die Kanzlei hält Tesla in diesem Zusammenhang Fahrlässigkeit vor. Den Angaben zufolge war der Wagen vor dem Aufprall mit 116 Meilen pro Stunde unterwegs. In ihrer Klage werfen die Eltern Tesla vor, die Käufer seiner Fahrzeuge nicht ausreichend vor dem "gefährlichen Zustand" der Batterien zu warnen. Laut den Anwälten sind weltweit mindestens ein Dutzend Fälle bekannt, bei denen Akkus eines Tesla S Feuer gefangen haben. Von Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

(Reuters)