In Bayern hat sich am Donnerstag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto, in dem vier Männer saßen, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Holzzaun. Eine Latte tötete den Fahrer.