Trickdiebe bestehlen Seniorin - Partygäste sammeln für sie

Diebe haben eine Frau mit einem Trick um das Geld für ihre Geburtstagsfeier gebracht. Doch die 79-Jährige hatte Glück im Unglück: Gäste einer Faschingsparty halfen ihr.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Betrüger die 79-Jährige am Karnevalsdienstag in Bretten bei Karlsruhe gebeten, ihnen Geld zu wechseln - schnappten sich dann aber deren Geldbörse und flüchteten.

In dem Portemonnaie waren nach Angaben der Polizei 500 Euro, die die Rentnerin bei der Bank abgehoben hatte. Damit wollte sie ihren 80. Geburtstag an diesem Freitag feiern. Die Täter hatten sie vermutlich dabei beobachtet, wie sie das Geld abhob, und sie gezielt angesprochen.

Gäste einer Faschingsparty in der Nähe des Tatorts bemerkten die Bestürzung der Frau und sammelten spontan Geld für die Dame. Dabei kamen immerhin 200 Euro zusammen. Die Helfer brachten den Betrag abends zu Polizei, die ihn der Frau aushändigte.

