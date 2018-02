später lesen Blutbad an High School Trump nennt Schützen von Florida "psychisch gestört" Teilen

Nach dem Blutbad an einer High School in Florida wird gegen den mutmaßlichen Täter wegen Mordes in 17 Fällen ermittelt. US-Präsident Trump reagiert wie so oft, wenn schärfere Waffengesetze gefordert werden: Er vermutet psychische Probleme beim Schützen.