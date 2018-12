Auch drei Tage nach dem Tsunami in Indonesien steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Einige Teile der Katastrophenregion sind nach wie vor weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten.

Nach dem Tsunami vom Samstag wird an den mit Trümmern übersäten Stränden Indonesiens weiter fieberhaft nach Vermissten gesucht. Ihre Zahl wurde am Dienstag noch auf 128 geschätzt, die Zahl der Opfer stieg auf 429, wie das Katastrophenschutzministerium mitteilte. Ein Sprecher sagte, rund 16.000 Menschen könnten nicht mehr in ihre Häuser zurück, weil diese zerstört, unbewohnbar oder unzugänglich seien.

Die wenigen Christen im mehrheitlich muslimischen Indonesien feierten Weihnachten mit Gebeten für die Opfer und deren Familien. Pfarrer Markus Taekz in der besonders schwer verwüsteten Region Carita sagte am Dienstag, zur Christmette am Heiligen Abend seien deutlich weniger Menschen gekommen als üblich. Viele seien in die Hauptstadt Jakarta oder andere Gegenden des Landes geflüchtet.

Der Sprecher des Katastrophenschutzministeriums sagte, es müsse dringend schweres Gerät in die unzugängliche Gegend nahe dem Ujung-Kulon-Nationalpark gebracht werden, wo die Zerstörung besonders groß sei. Einige Dörfer seien dort nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten, weil Straßen und Brücken zerstört worden seien.

Soldaten, staatliche Angestellte und Freiwillige durchkämmten die Strände im Westen Javas und Süden Sumatras und durchwühlten Trümmer und Schutt nach weiteren Leichen. Die Toten, die gefunden wurden, reihten sie in Leichensäcken auf, um sie von Angehörigen identifizieren zu lassen. Andere suchten in den Leichenhallen der Gegend nach ihren vermissten Verwandten und Freunden.

Nach mehreren Tagen fand auch der Sänger der Popband Seventeen seine tote Frau. Die Gruppe war in einem Hotel aufgetreten, als der Tsunami am Samstagabend plötzlich die Bühne wegspülte, wie auf einem Video von dem Auftritt zu sehen war. Mehrere Mitglieder der Band kamen dabei ums Leben.

Ausgelöst worden war der Tsunami von einem Unterwasser-Erdrutsch nach einem Vulkanausbruch auf Anak Krakatau. Diese vulkanische Insel entstand Anfang des 20. Jahrhunderts, nachdem dort 1883 der Krakatau in einer gewaltigen Eruption ausgebrochen war.

