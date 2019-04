Der Überfall am Flughafen von Tirana wirft viele Fragen auf. Wie konnten die Täter auf das Rollfeld kommen und Millionen erbeuten. Und wo halten sich die Gangster auf? Ein Verbrecher ist auf der Flucht erschossen worden.

Einer der Verbrecher ist tot, die anderen sind mit einer Millionensumme auf der Flucht: Nach einem spektakulären Raubüberfall auf eine Passagiermaschine am Flughafen der albanischen Hauptstadt Tirana rücken die Sicherheitsvorkehrungen an dem Airport in den Fokus der Ermittler. Sie befragten Flughafenangestellte, darunter auch Sicherheitspersonal, um Komplizen der offenbar gut informierten Räuber zu finden.

Drei als Soldaten verkleidete Angreifer waren laut Polizeiangaben am Dienstag auf das Rollfeld gestürmt, als ein Flugzeug der österreichischen Fluggesellschaft Austria Airlines gerade mit Geld beladen wurde. Dieses sollte zu einer Bank nach Wien geflogen werden. Ausländische Banken wählen diesen Weg, weil die albanische Zentralbank keine ausländischen Devisen annimmt.

Die Beute soll Medienberichten zufolge zwischen 2,5 und zehn Millionen Euro betragen. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde einer der Räuber getötet. Später nahm die Polizei vier Männer fest und befragte rund 40 weitere.

Laut albanischen Medien hat die Familie des getöteten Verbrechers seine Leiche mittlerweile identifiziert: Es handele sich um Admir Murataj, der 2013 mit einem Dutzend anderer albanischer Krimineller aus einem griechischen Gefängnis geflohen sein soll. Murataj galt auch nach einem Überfall auf einen Geldtransport auf der Straße zwischen Tirana und dem Flughafen im Jahr 2016 als Hauptverdächtiger.

Der Mutter-Teresa-Flughafen war in den vergangenen Jahren immer wieder das Ziel von Räubern. Bereits im Jahr 2015 hatte es zwei Überfälle gegeben, im Juni 2016 erbeuteten Kriminelle bei einem Raubzug 995.000 Euro. Im Februar 2017 machten sich Verbrecher dann mit 3,2 Millionen Euro davon.

Am Mittwoch wurde die Kritik an den Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen lauter - zumal ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums Tirana am gleichen Tag besuchte. Die albanische Opposition kritisierte die "Inkompetenz" der Regierung des sozialistischen Premierministers Edi Rama. Spiro Brumbulli, Generalsekretär der albanischen Bankengesellschaft, erklärte die Sicherheitsmaßnahmen innerhalb des Flughafens gegenüber der Nachrichtenagentur AFP für "vollständig gescheitert".

Der Flughafen wird von einem chinesischen Unternehmen betrieben. Die Regierung habe die Firma mehrfach gemahnt, die notwendigen Investitionen für das Sicherheitssystem zu tätigen, sagte Infrastrukturministerin Belinda Balluku. Allerdings habe der chinesische Konzessionär dies nicht beachtet. Der Flughafen sei "sehr anfällig" für Überfälle, sagte Balluku.

Eine Sprecherin von Austria Airlines sagte, die Passagiere hätten sich zum Zeitpunkt des Überfalls am Dienstag bereits im Flugzeug befunden. Weder für die Fluggäste noch für die Besatzung habe eine Gefahr bestanden. Die Maschine startete schließlich mit fast dreistündiger Verspätung. Austria Airlines will nach eigenen Angaben wegen Sicherheitsbedenken künftig keine Geldtransporte aus Albanien übernehmen.

(mja/AFP)