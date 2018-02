später lesen Fastnachtsumzug in Eppingen Unbekannte werfen Mädchen in Kessel - schwere Verbrühungen FOTO: dpa, mku FOTO: dpa, mku Teilen

Twittern

Teilen



In Baden-Württemberg ist es während eines Fastnachtsumzugs zu einem schweren Unglück gekommen: Eine Zuschauerin ist in einen Hexenkessel geworfen worden - sie erlitt schwere Verletzungen an den Beinen.