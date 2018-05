später lesen Unglück in Chile Bus stürzt 40 Meter tief ins Meer - Tote und Verletzte FOTO: dpa, pai FOTO: dpa, pai Teilen

Twittern

Teilen



Mindestens zwei Angehörige der Armee sind bei einem Busunfall in Südchile ums Leben gekommen. Weitere zehn Insassen erlitten Verletzungen, als ein Militärtransporter am Donnerstag in der Region Los Lagos von der Landstraße abkam und an einem 40 Meter tiefen Hang entlang ins Meer stürzte.