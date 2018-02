später lesen Hamburger Oberlandesgericht Urteil um Böhmermanns "Schmähgedicht" fällt im Mai FOTO: dpa, obe kde pzi kde FOTO: dpa, obe kde pzi kde Teilen

Der Streit um das "Schmähgedicht" des Satirikers Jan Böhmermann über den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist am Dienstag vor dem Hamburger Oberlandesgericht in eine neue Runde gegangen. Ein Urteil soll am 15. Mai fallen.