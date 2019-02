später lesen Abgeordneter will Mindestalter anheben Zigaretten-Verkauf in Hawaii bald nur noch an Hundertjährige? FOTO: dpa / Stephan Jansen FOTO: dpa / Stephan Jansen Teilen

Kurioser Gesetzesvorschlag in Hawaii: Ein Abgeordneter will das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten auf 100 Jahre erhöhen. So will er "das tödlichste Produkt in der Geschichte der Menschheit" bekämpfen.