Vater überfährt unabsichtlich eigenen Sohn mit Transporter

Ein 16-Jähriger ist Mittwochabend in Ostfriesland bei einem Unfall auf einem Mofa ums Leben gekommen. Der Vater des Jugendlichen hatte ihn in seinem Transporter übersahen.

Der Jugendliche wurde bei dem Unfall zunächst schwer verletzt und starb kurze Zeit in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 36 Jahre alte Vater saß am Steuer eines Transporters. Beim Linksabbiegen von einer Hauptstraße in eine kleine Nebenstraße übersah er in Großheide den Sohn, der ihm auf dem Kleinkraftrad entgegenkam - vermutlich ohne Licht.

"Wir gehen von einem tragischen Unfall aus", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

(gaa)