Vatikan suspendiert spanischen Priester

Der Vatikan hat einen Priester in Nordspanien wegen Missbrauchsvorwürfen für zehn Jahre suspendiert.

Der Priester, Jose Manuel R., soll sich vor mehr als 30 Jahren an Schulkindern vergangen haben, sagte Bischof Juan Antonio Menéndez am Montag. Er solle nun für die Dauer seiner Suspendierung in einem Kloster außerhalb seiner eigenen Diözese leben.

Die Bestrafung ist demnach nach einer internen Ermittlung durch den Heiligen Stuhl erfolgt. Sie habe ergeben, dass Jose Manuel R. von 1981 bis 1984 die „schwere Straftat des Missbrauchs von Minderjährigen“ begangen habe, sagte Menéndez. Die Disziplinarmaßnahme sei erfolgt, weil der Fall wegen Verjährung nicht mehr vor Gericht gebracht werden könne.

