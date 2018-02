Vergessen Sie Papageien, jetzt plappern auch die Orcas

Schwertwal Wikie kann sprechen: "Hello" und "Bye bye" kommen dem Tier problemlos über die Lippen. Es kann Geräusche und Wörter nachahmen - und zwar sowohl von Artgenossen als auch von Menschen.

Das berichtet ein internationales Forscherteam in den "Proceedings B" der britischen Royal Society. Ihre experimentelle Studie bestätige die Annahme, dass in freier Wildbahn lebende Wale in ihren Herden oder Familiengruppen spezielle Dialekte voneinander lernen.

Das Team um José Abramson von der Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago) hatte mit dem 14-jährigen Schwertwal-Weibchen Wikie Versuche gemacht, das in einem französischen Aquarium lebt. Sie spielten oder sprachen dem Tier zum einen bekannte, zum anderen unbekannte Klänge vor.

Zum Teil waren das Laute von Artgenossen, zum Teil menschliche Wörter und Laute. Einige kamen vom Tonband, einige wurden Wikie live vorgemacht. Dann bekam der Schwertwal den Befehl "mach nach", den er bereits aus vorherigen Versuchen kannte.

Wikie machte nicht von allen Geräuschen perfekte Kopien. Aber die Laute - sowohl die menschlichen, als auch die der Artgenossen - waren wiedererkennbar.

(mro)